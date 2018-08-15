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15 Ağustos 2018 11:49

Dolmuşçular dolar bozduran vatandaşlardan bayrama kadar ücret almayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "dövizleri Türk lirasına çevirin" çağrısına Karslı dolmuşçulardan destek geldi.

Dolmuşçular dolar bozduran vatandaşlardan bayrama kadar ücret almayacak

15 Ağustos 2018 11:49

Eski garajlarda bir araya gelen dolmuşçular, dolarını bozduran vatandaşlardan bir hafta dolmuş ücreti almayacak.


Erdoğan’a destek vermek için eski garajlarda bir araya gelen dolmuşçular, yanlarında getirdikleri sahte dolarları yaktı. Türkiye’nin dünyada güçlenmesi karşısında özellikle Amerika’nın ekonomik baskı uygulamasının hiçbir anlam taşımadığını ifade eden S.S. 1. Nolu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Okan Ulakçı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine dünyada Türkiye’ye karşı açılan bu ekonomik savaşa karşı, 100 dolarını bozduran vatandaşları makbuzu karşılığında bayrama kadar dolmuşlarımızda bedava taşıyacağız. Hiçbir zaman ne dolar, ne euro ne başka bir ülke Türkiye’yi hiçbir zaman etkileyemez. Ekonomik savaş değil ne olursa olsun bize vız gelir" dedi.


Eski garajlar bölgesinde toplanan dolmuşçulara vatandaşlardan da destek geldi. Çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını belirterek, dolmuşçulara destek verdi. Kars’ta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının başlattığı desteğin ardından esnaflar da kampanyalarla Erdoğan’a destek veriyor.




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