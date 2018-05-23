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23 Mayıs 2018 19:10

Heyelan Kars-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı

Kars-Erzurum karayolunda aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel ve heyelan karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan Kars-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı

23 Mayıs 2018 19:10

Kars-Erzurum karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı.


Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı yağışlardan Kars-Erzurum karayolunun 55’inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Sel ile birlikte oluşan heyelan karayolunu ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Bölgeye AFAD, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı heyelanda Karayolları ekiplerinin yolu açması bekleniyor.


Öte yandan olay yerine Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Kağızman Kaymakamı Ercan Öter’de geldi. İki ilçe kaymakamları bölgede incelemelerde bulunarak mahsur kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Karayolları ekiplerinin heyelanın kapattığı yolu temizleme çalışmalarını başladığı öğrenilirken, yağmurun çalışmaları zaman zaman aksattığı bildirildi.




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