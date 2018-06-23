Kars’ta 500 kişilik yeni çağrı merkezi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta istihdamı artırmak için her türlü yatırımı yaptıklarını kaydetti. Kars’ın büyümesi, hak ettiği yere gelebilmesi için birçok yatırım yapıldığını belirten Bakan Arslan, "Kara, hava, demiryolu ve bilişim yollarını yapıyoruz, Kars’ı tam anlamıyla ulaşımda merkez haline getiriyoruz. Bölünmüş yollarını yapıyoruz, yetmez diyoruz sıcak asfaltla kaplıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nu yaptık. Şimdi bu hattın tamamlayıcısı olan lojistik merkezini tamamlıyoruz. Yüksek hızlı hattının da çalışmalarını başlatıyoruz. Havalimanını Kars’a yakışır şekilde inşa ettik, şimdi de ikinci pisti yapıyoruz. Kars’a fiber optik kablolarla geniş bant interneti de getirdik. Bu altyapıyla birlikte Kars’ta işsizliğin önüne geçecek çağrı merkezi kurulması için de ön ayak olduk” dedi.

Karslı gençler için Kars’ın sadece doğduğu yer değil, doyduğu yer olsun diye çabaladıklarını söyleyen Arslan, bu nedenle çağrı merkezi sektörünü çok önemsediğini ifade etti. Kars’ta yapılan çağrı merkezi ile şimdiden 450 kişinin iş sahibi olduğunu vurgulayan Arslan, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

Yılda 500 milyon liralık değer

Arslan, Türkiye’de çağrı merkezlerinin ilk kurulduğu dönemlerde geçici iş olarak görüldüğünü, ilk zamanlarda öğrencilerin ya da üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin bu işe talip olduğunu belirtti. Arslan, "Ama sonra görüldü ki bu iş önemli, şimdi herkes bu sektörde yerini almak istiyor. Çünkü çağrı merkezleri büyük bir kariyer ve gelişim imkanı sunuyor. Keza çağrı merkezleri son yılların en önemli istihdam alanlarından biri haline geldi" diye konuştu.

Dünyada 13 milyonun üzerinde insanın bu sektörde çalıştığını, Türkiye’de ise bu rakamın 90 bini aştığını ifade eden Bakan Arslan, bu rakamın yüzde 50’ye yakınının da Anadolu’nun istihdama ihtiyacı olan illerinin tercih edildiğini kaydetti. Sektörün büyüklüğünün 3,6 milyar liranın üzerinde olduğunu vurgulayan Arslan, "Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan en stratejik sektörlerden biri haline gelmiş durumda. Şu anda ülkemizde çağrı merkezleri Anadolu ekonomisinde yıllık ortalama 500 milyon lira değer yaratıyor. Ancak Dünya ortalamasında her 100-500 kişiye 1 müşteri temsilcisi düşerken Türkiye’de her bin 800 kişiye 1 müşteri temsilcisi düşüyor. Bizim de hedefimizin dünya ortalamasını yakalamak olduğu düşünülürse, bu sektörün hızlı bir şekilde gelişeceği aşikardır" şeklinde konuştu.

5 ayda inşa edilecek

Arslan, Kars’ta da çağrı merkezi yatırımlarının artırılması için çalışma yaptırdıklarını belirtti. Bu doğrultuda Kars’ta 500 kişilik yeni çağrı merkezi kurdurmak için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Arslan, söz konusu merkezin Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını anlattı. Yeni çağrı merkezi için arsa tahsisinin kısa sürede tamamlanacağının altını çizen Arslan, "Çalışmalar kapsamında 10 bin metrekarelik alanın ön tahsisi Temmuz ayında yapılacak. Arsa tahsisinin ardında 5 ay içerisinde inşaatın tamamlanması planlanıyor. Kısacası yakın zamanda yeni yapılacak çağrı merkezinin ardında Kars’ta çağrı merkezinde çalışan insanımızın sayısı bini bulacak. Bu çağrı merkezi ile 500 kişiyi prestijli bir sektörde istihdam etmiş olacağız. Bu sayılar, bu yatırım ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hedefimiz Kars’ta işsiz insanımızın kalmaması" dedi.