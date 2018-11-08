Vali Öksüz'ün ilk toplantısı uyuşturucuyla mücadele oldu

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'a atanan Vali Türker Öksüz'ün ilk toplantısı uyuşturucuyla mücadele oldu.

Uyuşturucu satışı ve kullanılmasının önüne geçilmesi için Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda Vali Türker Öksüz başkanlığında "Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Vali Öksüz, uyuşturucunun terör örgütlerinin gelir kaynağı olduğunu ve uyuşturucuyla çok boyutlu bir mücadele yapılacağını söyledi.

Vali Türker Öksüz, "Uyuşturucu madde kullanımı hem toplumumuzun bugününü, hem de geleceğini etkileyen özellikle gençlerimizi hedef alan önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunu ortadan kaldırılması için ülkemizde tüm terör örgütleriyle yapılan mücadeleye paralel olarak uyuşturucuyla da önemli bir mücadele verilmektedir. Tüm kurumlarımız, tüm bakanlıklarımız bu konuda ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar" dedi.

"Uyuşturucuyla çok boyutlu mücadele yapılıyor"

Türkiye'de uyuşturucuyla çok boyutlu mücadele yapıldığını ifade eden Vali Öksüz, "Çok boyutlu çalışma yapılıyor, çok boyutlu mücadele yapılıyor. Biliyorsunuz uyuşturucu madde terör örgütlerinin kendilerini finanse etmekte, gelir kaynağı oluşturmada önemli bir kaynağı haline gelmiş durumda. Biz Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarıyla aldığımız kararlarla, yaptığımız faaliyetlerle hem uyuşturucu madde kullanımını azaltmak hem de bu konudaki mücadelemize destek vermek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Alacağımız kararların en kısa sürede faaliyete geçerek, en kısa sürede sonuç vererek ilimizde uyuşturucu madde ile yapılan mücadelede önemli katkılar sağlayacağını temenni ediyorum. Çok önemli bir çalışma yaptığımızın altını çizmek istiyorum. Hem gençlerimiz hem geleceğimiz için bu çalışmaların, bu kurulların yaptığı faaliyetlerin çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ve buna dikkat çekmek istiyorum" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz'ün açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıda Kars'ta uyuşturucu madde ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'na Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kurum ve daire amirleri katıldı.