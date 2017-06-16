Yaban hayvanları Kars’ta emin ellerde

Bölge illerinde bulunan yaralı ve hasta hayvanlar bu merkezde tedavi ediliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi işbirliği ile Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bütün yabani hayvan türleri için tedavi ve rehabilitasyon olanakları bulunuyor.

Türkiye ve Kafkasya bölgesinde farklı üniteleriyle tek olma özelliği taşıyan Kafkasya Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde ayıdan, tilkiye, akbabadan kerkenez grubuna kadar bölge coğrafyasında yaşayan tüm yaban hayvanlarının tedavi ve bakımı yapılıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bölge illerine hizmet verdiklerini söyledi. Doğanay, "Bu rehabilitasyon merkezi ilimize, ilçelerimize ve bölge illerimize hizmet etmedir. Bu hizmetteki amaç tabiatta güçten düşmüş yaban hayvanlarını, buraya transfer edip, tedavi süreçlerini tamamlatıp, tekrar tabiata geri kazandırılmasını sağlamak, buradaki ana amacımız budur. Bu yönüyle şuanda bölge illerimizden Erzincan’dan, Bayburt’tan, Ardahan’dan, Iğdır’dan, Ağrı’dan gelen yaban hayvanları şuan mevcut. Bunlar tedavi süreçlerinin ardından tekrar mahallinde bulundukları tabiata yeniden kazandırılacak. Bu yönüyle bu Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi hem ilimize, hem bölge illerimize hizmet vermektedir" dedi.

"Tabiata tekrar kazandırmak üzere bu çalışmalar devam ediyor"

Yaklaşık 21 tane yaban hayvanın şuanda merkezde tedavi gördüğünü ifade eden Doğanay, "Şuanda 21 tane tedavi ediliyor. Bu tedavi sürecinin ardından tekrar bu hayvanlar tabiata kazandırılacak. Bizim Bakanlığımızca diğer illerde de rehabilitasyon merkezleri var. Bizim ilimizdeki Kars Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimiz üç bölümden oluşmakta, idari bölüm, terarikler bölümü ve bir de rehabilitasyon bölümü olmak üzere biz burada yapan hayvanları tedaviden sonra ayrıca bir voleriler sistemi ile açık havada doğaya, tabiata alıştırmak için bir rehabilitasyon alanı da koymuş durumdayız. Ve buradaki tedavilerin ardından tabiata tekrar kazandırmak üzere bu çalışmalar devam ediyor. Yani bu özellikleriyle diğerlerinden kısmen ayırmaktadır" diye konuştu.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde farklı ünitelerde aralarından tilki, akbaba, keklik, leylek ve kartalın da bulunduğu yaklaşık 21 yaban hayvanı tedavi ediliyor. Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü elamanlarıyla birlikte Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri de merkezde gönüllü olarak görev yapıyor. Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları yeniden doğaya bırakılıyor.