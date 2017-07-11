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11 Temmuz 2017 15:49

Alzheimer Hastası yaşlı kadın kayboldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden Alzheimer Hastası yaşlı kadından iki gündür haber alınamıyor.

Alzheimer Hastası yaşlı kadın kayboldu

11 Temmuz 2017 15:49


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akilçalman Köyünde ikamet eden Alzheimer Hastası 80 yaşındaki İfakat Uğur, hava almak için çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer Hastası İfakat Uğur için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerce haber alınamayan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.




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