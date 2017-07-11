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11 Temmuz 2017 18:25

Bayramda çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Muratlar köyünde Ramazan Bayramı’nın 1.

Bayramda çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

11 Temmuz 2017 18:25

günü çıkan yangında yaralanan 80 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü İzmir’de hayatını kaybetti.


Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Muratlar köyünde Ramazan Bayramı’nın 1. günü Muzaffer Oktay’a ait iki katlı ahşap evde yangın çıkmıştı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında üç ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, Yetare Oktay (80) ile Ahmet Okyay (36) ve İlhan Oktay (35) yanarak yaralanmıştı. Yangında ağır yaralanan Yetare Oktay, Kastamonu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edilmişti. Buradan da İzmir’e gönderildiği öğrenilen yaşlı kadın, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir’den cenazesi getirilen Yetare Oktay, Araç ilçesine bağlı Okluk köyünde gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.




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