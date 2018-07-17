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17 Temmuz 2018 17:03

Karşıya geçmek isteyen Afgan’a otomobil çarptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu şahıs yaralandı.

Karşıya geçmek isteyen Afgan’a otomobil çarptı

17 Temmuz 2018 17:03


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesi Merkez Mahallesi İnönü Caddesi’nde ormanda işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu R.A., yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. R.A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ise, polis tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. Sürücü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




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