Kastamonu Belediyesi, karla mücadelesine devam ediyor

Kastamonu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından oluşturulan Karla Mücadele ekipleri, 7/24 saat görevinin başında. Hafta sonu Kastamonu’da etkisini yoğun bir şekilde gösteren kar yağışının hayata olumsuz yansımalarını bertaraf etmek üzere Karla Mücadele ekipleri, kar mesaisi yoğun bir tempoda devam ediyor. Gece gündüz demeden vatandaşların gündelik hayatlarında aksamalara mahal vermemek adına çalışmalarını kesintisiz sürdüren ekipler, caddelerde, sokaklarda, mahalle aralarında, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.