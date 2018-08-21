Kastamonu’da çıkan orman yangını helikopter ile söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Soğuksu mevkii Toygarlı köyü sınırları içerisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede ormanlık alanda başlayan yangın büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine Cide Belediyesine ait itfaiye araçları ile Cide ve Şenpazar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangına, engebeli arazi yüzünden itfaiye araçları ve arazözler müdahalede bulunamadı.

Ayrıca ormanlık alanda yangının giderek büyümesi üzerine çevrede bulunan dört köye sıçrama tehlikesi paniğe neden oldu. Yangın mahalline gelen Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in girişimleriyle bölgeye Karabük Orman İşletme Müdürlüğünden yangın söndürme helikopteri istendi. Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, yangının sıçrama tehlikesine karşın köyleri ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundular.

Bir süre sonra Karabük’ten gelen yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.