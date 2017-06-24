Kaybolan zihinsel engelli kadın ormanlık alanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kadığlu Köyü’nde ailesiyle yaşayan 51 yaşındaki Cemile Karakal, Cuma günü akşam saatlerinde gezmek amacıyla evden ayrıldı. Bir süre eve geri dönmeyen ailesi, Cemile Karakal’dan haber alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Karakal’ın yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile köy sakinlerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, 21 saat sonra Cemile Karakal’ı köy yakınındaki ormanlık alanda buldu. UMKE ekipleri tarafından akli dengesi yerinde olmayan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.