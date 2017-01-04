Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 10:36

Kaymakam Pişkin, jandarma ve emniyette inceleme yaptı

Kaymakam Pişkin, jandarma ve emniyette inceleme yaptı

04 Ocak 2017 10:36

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Pişkin, ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile başladı. İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün ile birlikte tüm birimleri ziyaret ederek personelle görüşen kaymakam, yürütülen faaliyetler ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.
Kaymakam Deniz Pişkin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki incelemelerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı ile beraber tüm birimleri gezerek incelemelerde bulunan Pişkin, İlçe Jandarma Komutanından yapılan faaliyetler konusunda kısa bir brifing aldı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretlerinde başta İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı olmak üzere tüm personele 2016 yılında yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Tüm personelin yeni yıllarını tebrik eden Kaymakam Pişkin, İlçe Emniyet Müdürlüğünün ve İlçe Jandarma Komutanlığının görevlerini fedakârca ve özveri ile yürüttüklerini ifade ederek, 2017 yılında da çalışmalarında başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç