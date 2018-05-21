“Osmanlı Kültür Mirası ve Kastamonu” konulu sergi açıldı

Bölge Müdürlüğünde “Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osman Kültür Mirası ve Kastamonu” konulu sergi açıldı.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ile Tapu ve Kadastro Teşkilatının 171’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osman Kültür Mirası ve Kastamonu” konulu sergi düzenlendi. Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğündeki serginin açılışına Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptı. Serginin açılışının ardından Vali Karadeniz ve Belediye Başkanı Babaş, beraberinde diğer davetlilerle sergiyi gezdi.

Sergi hakkında bilgilendirmede bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Zabıt Kayıtları Birimi Şube Müdürü Adnan Torun, “Osmanlı Devletinde askeri ve idari amaçlarla tutulmuş defterlere genel olarak tapu tarihi defteri demekteyiz. Bunlar 15. yüzyılın 2’inci yarısına ait oluyor. Burada da Kastamonu’ya ait olan bilgiler ve diğer genel bilgiler yer alıyor. Burada 40 parça eserimizden örnekler bulunuyor. Talep olduğu zaman bu tür sergileri diğer illerimizde de açıyoruz” dedi.

Serginin gezilmesinin ardından PTT Kastamonu Başmüdürlüğü tarafından Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğüne kurulun şubenin açılışı gerçekleştirildi.