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16 Ağustos 2018 15:47

Psikolog Mert Dravor tarafından iletişim eğitimi verildi

Psikolog Mert Dravor tarafından Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesi çalışanlarına iletişim eğitimi verildi.

Psikolog Mert Dravor tarafından iletişim eğitimi verildi

16 Ağustos 2018 15:47


Psikolog Mert Dravor, Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi çalışanlarına iletişim eğitimi verdi. Gerçekleşen eğitimlerde doğru iletişim, ekip başarısını artırma ve iletişim, şikayet yönetimi ve iletişim, beklemenin psikolojisini yönetmek, zor hasta ve hasta yakınları ile doğru iletişim kurma, doğru iletişim teknikleri ve şiddet arasında ilişki, doğru triyaj ile şikayetlerin azaltılması, istismar vakaları ile iletişim ve yönetimi, tıbbi tedavilerin kabul ve retleri esnasında sağlıklı iletişim kurma teknikleri, yaşamının sonunda olan hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım gibi konularda bilgiler verildi.


Gerçekleştirilen "İletişim Eğitimleri"nin hasta ile çalışan arasındaki iletişimi güçlendirmesi hedefleniyor.




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