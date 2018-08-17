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17 Ağustos 2018 17:22

Taşköprü’nün Doğal ve Beşeri Zenginlikleri konulu panel düzenlendi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde “Doğal ve Beşeri Zenginlikleri” konulu panel düzenlendi.

Taşköprü’nün Doğal ve Beşeri Zenginlikleri konulu panel düzenlendi

17 Ağustos 2018 17:22


Taşköprü Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelin oturum başkanlığını Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Öztürk yaptı.


Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Murat Polat, Taşköprü’nün Hayvansal Üretim Durumunun Kastamonu’daki yeri ve önemi konusunda konuşma yaparken Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selen Akan ise Hasat sonrası Taşköprü sarımsağın muhafaza ve depolama tekniği konusunda üreticileri ve dinleyicileri bilgilendirdi.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tayyar Gürdal ve Roma Tre Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Luisa Musso da, “Pompeiopolis’in Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” konularında bilgiler aktardı.


Programın sonunda Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından panelistlere çiçek ve plaket takdim edildi.




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