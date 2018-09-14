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Tosya'da şiddetli dolu ve sağanak yağış uyarısına karşı vatandaşlardan ilginç tedbir

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak yağış uyarısı üzerine araç sahipleri ilginç yöntemler kullanarak tedbir aldı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak yağış uyarısı üzerine araç sahipleri ilginç yöntemler kullanarak tedbir aldı. Caddelerde araçların üstündeki halılar, kilimler, kartonlar ve güneşlikler ilginç görüntüler oluşturdu.


Meteoroloji yetkililerinin bilgilendirmesi sonucu Tosya'da Belediye hoparlörlerinden kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Durumun vahametini anlayan araç sahipleri doluya karşı ilginç yöntemlerle önlem aldı. Kimileri araçlarını balonlu naylon ile kapladı, kimileri halı ve kilimlerle korumaya aldı. Halılar, kilimler, kartonlar ve hatta güneşliklerle örtülü araçlar sokakları doldurdu. İlginç görüntüler kameraya yansıdı.

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