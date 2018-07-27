Tosya’da yaşlı çiftin otomobili alev alev yandı

Kaza, D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçe merkezinden Ortalıca köyüne giden Murat Yazar (69) idaresindeki 34 CAV 36 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonrası takla atan otomobil refüjde ters durarak aniden alev aldı. Alevler içinde kalan otomobilin içindeki yaşlı çift son anda canlarını kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine giden Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan aracı söndürdü. Trafik kazasında otomobil sürücüsü Murat Yazar (69) ve araç içinde yolcu olarak bulunan eşi Emine Yazar (68) yaralandı. Yaralılar ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.