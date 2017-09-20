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20 Eylül 2017 14:02

Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda yangınlar çıktı

Kastamonu’da yıldırım düşmesi sonucu Araç, Küre, Seydiler ve Ağlı’da dört ayrı noktada ormanlık alanda yangın çıktı.


20 Eylül 2017 14:02

Yangınlara köylüler ile arazözler müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da yıldırım düşmesi sonucu Ağlı, Seydiler, Küre ve Araç ilçesinde dört ayrı noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde yıldırım düşmesi sonrası çıkan orman yangınına Araç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Köyde ikamet eden vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınabildi. Araç’ta çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.


Ağlı ilçesinde de Tunuslar köyü sınırları içerisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Buradaki yangın da büyümeden yağmurun yağmasıyla birlikte kontrol altına alındı.


Öte yandan, Küre’de Afşarimam köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Küre Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Köylülerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sonrası 5 hektar ormanlık arazinin zarar gördüğü belirlendi.


Seydiler ilçesinde de İmrenler köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Seydiler Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Ağlı ve Devrekani’den de destek ekipler geldi. Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından Seydiler’deki orman yangını kontrol altına alınabildi.


Dört noktada çıkan yangınlarda meşe, çam ve köknar ağaçları zarar gördü.




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