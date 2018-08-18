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18 Ağustos 2018 14:50

Zabıta memuru, alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kastamonu’da zabıta memuru olarak görev yapan şahıs, birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonrasında bıçaklayarak öldürdü.

Zabıta memuru, alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

18 Ağustos 2018 14:50


Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi’nde ikamet eden ve bir otobüs firmasında yönetici olarak çalışan Deniz Şenoğlu ile zabıta memuru olarak görev yapan Ahmet T., birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra belirlenemeyen nedenle ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ahmet T., bıçakla Deniz Şenoğlu’nu 10 yerinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılan Deniz Şenoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Emniyet güçleri, cinayet zanlısı Ahmet T.’yi olay yerinde gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.




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