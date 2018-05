Bakan Özhaseki MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Özhaseki,

Türkiye’nin bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğunun altını çizerek, “İçinde bulunduğumuz şu ortam çok sıradan bir seçim öncesi ortam değil. Bunu herkesin bilmesi lazım” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ile birlikte MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Serkan Tok, Bakan Özhaseki ve beraberindekileri parti binası girişinde karşıladı. Ziyarette bir açıklama yapan Bakan Özhaseki, “İttifaka birlikte adım attığımız ülkemizin en kıymetli partilerinden birisi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret için gelmiş bulunuyoruz. Allah bu birlikteliğimizi, dışarıda da eylem birlikteliğimizi sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyoruz” diye konuştu.

"İçinde bulunduğumuz şu ortam çok sıradan bir seçim öncesi ortam değil. Bunu herkesin bilmesi lazım” diyen Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Yani ülkede çok seçim yapıldı. Adil ve tarafsız ortamda yıllardır yapılıyor. Her parti hak ettiği kadar da TBMM’de temsil ediliyor. Ancak bu seçimin diğer seçimlerden çok daha farklı bir tarafı var. O taraf da Türkiye belki de 30-40 yıldır yurt içinden ve yurt dışından yapılan tahrikler neticesinde kendini demokratik ortamlarda saklayarak bu günlere kadar gelmiş olan şer cephelerinin iyice belli olmasıyla, açığa çıkmasıyla, gerçek yüzlerini ortaya çıkarmasıyla bir tehditle karşı karşıya. Bu tehditler geçtiğimiz dönemlerde çok bariz değildi ve gözükmüyordu. Tüm yaşadıklarımızdan sonra geldiğimiz şu ortamda neredeyse bütün millet hak verir ki Türkiye bir beka sorunu ile karşı karşıya. Bu belalardan bir tanesi PKK belası. 40 yıldır mücadele ediliyor. Son 3 yıl önce yapmış oldukları şey azıyı gemiye almaktı. Çukurlar kazarak kibarlaştırılmış tarafıyla öz yönetim, gerçek ve çıplak tarafıyla bağımsızlık ilanıydı. Bunu gerçekleştirmeye çalıştılar. Kandırılmış militanları da çukurların arkasına dizdiler. Bu tehlike bertaraf oldu. Yurt dışında ise Afrin harekatı ve Fırat Kalkanı ile de büyük darbeler vuruldu. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında bu teröristler bitene kadar bu mücadele sürecek. İkincisi ise FETÖ belası. Su gibi döküldüğü her yerden deliklere akan ve bulunduğu ortamı değerlendiren bir yapı. Herkese millet sevdalısıyız dediler, Türk dostu yetiştiriyoruz dediler. 15 Temmuz’da gördük ki daha önce şüpheleniyorduk ama çok netleşmiş değildi. 15 Temmuz’dan sonraki itiraflarla çok net olarak ortaya çıktı ki bunlar da PKK’yı besleyen aynı kaynak tarafından besleniyormuş ve onları da bu günler için bekletmişler. Bir de DEAŞ belası var. DEAŞ ile de mücadele eden en önemli ülke Türkiye. Bir taraftan yurt içinde, bir taraftan yurt dışında böyle belalar gerçek yüzlerini ortaya koyup bu milletin istiklali ve istikbaline göz dikince bu seçimin basit bir seçim meselesi olmadığını önceden anladık. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Bu konudaki hassasiyeti ve öngörüsü ile bir araya gelindi. Mesele bayrak, ezan ve vatan olunca bunun dışında kalan her şey teferruata giriyor. Onun için biz bu birliktelikte sonuna kadar beraber hareket edeceğiz. Kayseri’de zaten MHP’li arkadaşlarımız ile dostuz ve devamlı görüşüyoruz. Allah’a şükürler olsun ki kendi şahıslarımızla alakalı derdimiz yok. Ülke meselesinde başlayan bu birlik Allah’ın da bir lütfudur. Kayseri’de seçimlerde Allah’ın izniyle daha önce yapılan ittifaklarda da böyle olmuştu, sıfıra karşı alınmıştı. Rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş’in Edibali’yi de yanlarına alarak yaptıkları müthiş bir birliktelik vardı. Kayseri ses getirmişti Türkiye’de. Şimdi yine bu birliktelikle ses getirecek ortamı Allah’ın izniyle sağlamış oluruz.”

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise, “MHP 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Türkiye siyasetine devam ediyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanımız, büyüğümüz bizlere ve tüm Türkiye’ye darbeye karşı olduğunu ifade ettiği andan itibaren MHP’nin bütün kadroları 16 Temmuz itibariyle yüce Türk devletinin yanında yer almaya başlamıştır. Seçilmiş olan hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında yer almaşa başlamış ve bu güne kadar da bu varlığını anlamlandırarak Cumhur İttifakı’nın içinde milim oynamadan yer almıştır. Biz seçilen hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın 16 Temmuz’da nelerle karşı karşıya olduğunu gördük. Bu idrak etmeyle birlikte bu hain yapının ülkemizin bütün kadrolarından sökülüp atılması konusunda da AK Parti’ye elimizden gelen bütün yardımlarda bulunduk. Şehrimizde de aynı şekilde Cumhur İttifakı’na uygun olarak çalışmaya devam ediyoruz. Biz üzerimize düşeni sahada 16 ilçe teşkilatı olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.