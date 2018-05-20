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20 Mayıs 2018 12:46

Başkan Çolakbayrakdar “Çerkes kardeşlerimizin acısı, acımızdır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çerkes Sürgünün 154.

Başkan Çolakbayrakdar “Çerkes kardeşlerimizin acısı, acımızdır”

20 Mayıs 2018 12:46

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Çerkes kardeşlerimizin 154 yıl önce yaşadıkları acıyı yürekten paylaşıyoruz” dedi.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada; “Çerkes kardeşlerimizin 154 yıl önce yaşadıkları büyük sürgün, Çerkeslerin milli hafızasında derin izler bırakmıştır. Bu vesileyle bir daha hiçbir şekilde böyle bir dram ve sürgün yaşanmasın diye dua ediyoruz ama maalesef benzer olaylar bugünde farklı milletler üzerinde vuku bulmaktadır. Bir buçuk asırdır birlik, beraberlik kardeşlik ve huzur içerisinde birlikte yaşadığımız Çerkeslerin, 154 yıl önce yaşadıkları o büyük acının dünya üzerinde hiçbir milletin başına gelmemesini diliyoruz. Dileriz ki; bütün dünya üzerinde barış ve kardeşlik hakim olur. Herkes huzur içinde yaşamaya devam eder. Türk Milleti olarak bizler barışın, kardeşliğin, huzurun bütün dünya üzerinde hakim olması için elimizden geldiğince çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimi rahmetle ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.




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