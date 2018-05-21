Çerkes sürgününün 154. yılında Çerkesler yürüyüş düzenledi

yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Kafkas Derneği tarafından yürüyüş düzenlendi.

Doğumevi önünde toplanan grup, ellerindeki bayrak ve pankartlarla sloganlar atarak, Kadir Has Kültür Parkı Fuar Alanına kadar yürüdü. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Seyhan, tarihin en trajik soykırımlarından birinin Çerkes soykırımı ve sürgünü olduğunu ifade ederek; "Çerkesler herhangi bir dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkes kabileleri ve yerleri birbiri ardına yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya’nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyısına gönderildi. Çerkeslerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti. Ülkelerinin işgal edilmesinden sonra Çerkesler yabancı topraklara kitlesel olarak sürgün edildi. 1 buçuk milyondan fazla insan yani nüfusunun yüzde 90’ı anayurdundan koparıldı. Nüfusun üçte biri sürgün yollarında ve yeni yerlerinde hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti. Ayakta kalabilenler farklı ülkelere darmadağınık yerleştirildi. Bu trajediyi tanımlamak için hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım Çerkeslerin kısa bir sürede korkunç koşullar altında anayurtlarından sürgün edildikleri ve Çerkesya’nın yerli halklarından koparıldığı herkes tarafından kabul edilen tarihsel bir gerçektir. Tekrar altını çizmek isterim ki bu insanlık tarihinin gördüğü en acımasız sürgün ve soykırımdır" ifadelerini kullandı. Tek isteklerinin kimliklerini kaybetmemek olduğunu belirten Seyhan konuşmasına şöyle devam etti;

"Nüfusunun büyük çoğunluğu sürgün edilen Çerkeslere, çok kısa zamanda korkunç günler yaşatıldı. Çerkes soykırımı tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. İsteğimiz, geçmişimizi, kültürümüzü unutmamak, unutturmamak. Bu da bizim insan olarak doğal hakkımızdır. Ne ana vatanımızı ne da ata vatanımızı asla unutanlardan olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız. 1864 büyük sürgün ve soykırımında halkımız çok acılar çekmiştir. Binlerce insanımız savaşlarda ve Karadeniz’de can vermişlerdir. Allah bu bizim yaşadığımız acıyı hiçbir topluma yaşatmasın. Ölenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Yürüyüşünü tamamlayan grup, dernek tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.