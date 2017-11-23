Develi Kaymakamı Duru çay ocağında vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Murat Duru, ilçede bulunan bir çay ocağını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Duru; "Develimize ilave vekaleten görev yaptığım ilçeler olmasına rağmen eşime, çocuklarıma ve kendime ayıracağım zamanlardan fazlasıyla fedakarlık ederek ilçemizin güzel insanlarını, hemşehrilerimi ihmal etmiyoruz. Her fırsatta onlarla buluşuyoruz. Bugün Kasaplar Çarşısındaki çay ocağında güzel insanlarımızla sohbet edip sorunlarını dinledik. Ayrıca vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getireceğiz" dedi.