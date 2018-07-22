Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 12:14

Erciyes’te sıcak su aramaları devam ediyor

Erciyes Dağı’nda sıcak su bulmak için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Erciyes’te sıcak su aramaları devam ediyor

22 Temmuz 2018 12:14


Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, termal turizmin yaygınlaştırılması için başlatılan sıcak su bulma çalışmaları devam ediyor.


Erciyes’i sıcak suya kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Sıcak su denemesinin 2’incisi başladı. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Biz Maden Tetkik Arama Enstitümüz ile beraber çalıştık, onların gösterdiği yere sondaj vurduk. Yer altını Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çok derine inmemize rağmen sıcak suya ulaşamadık. Şimdi yeniden çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında da belki yap işlet modeliyle bu işi kotarmayı inşallah önümüzdeki denemelerde Erciyes’i termal suya kavuşturmak için gayret ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç