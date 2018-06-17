Fevzi Çakmak Mahallesi yenileniyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokağın yollarını yenileyerek, vatandaşın hizmetine sundu. Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir mahallesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, “Yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı çalışmalarını Fevzi Çakmak Mahallesi’nde devam ettiriyoruz. Mahallemizdeki Mesut Sokak baştan aşağı yenileniyor. Asfalt çalışmalarını tamamladığımız sokağımızın kaldırım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sonunda mahallemiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek. Buradaki çalışmalarda; yaklaşık 350 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yola bin 500 ton alt temel malzemesi kullanılırken, 500 ton da asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Çalışmalarımızın bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.