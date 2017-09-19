Dr. Ali Cesur Onmaz, hayvanlarda hasat zamanı patates ve elma gibi yumru bitkilerle olan zehirlenme ve asidoz vakalarında ciddi artış olduğunu ve buna bağlı ölümlerin de meydana geldiğini belirtti.

Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, yaptığı açıklamada, sürgün vermiş veya yeşillenmiş kök patateste canlılar için tehlikeli olan toksik bir madde olan solanin bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Onmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu toksik madde özellikle sığır ve koyun bazı geviş getiren hayvanlarda kısa sürede zehirlenme belirtilerine ve hatta müdahale edilemeyen durumlarda ölümlere yol açmaktadır. Aynı zamanda patates, elma gibi yumru bitkiler yemek borusunda tıkanmalara ve dolayısıyla geğirme yoluyla dışarı atılan mide gazının çıkışını engelleyerek solunum güçlüğüne yol açmaktadır. Bunların yanı sıra bu yumru bitkiler, fazla miktarda alındıklarında içerdikleri karbonhidrat ve asidik maddeler nedeniyle hayvanların işkembelerinde pH’yı düşürmekte ve asidite artışına yol açmaktadırlar. PH’nın 5 ve altına düştüğü durumlarda hayvanlarda şiddetli asidoz ve vücut sıvılarının mide bölümlerine çekilmesine sonucu, aşırı şişkinlik ve hazımsızlık oluşmaktadır. Hem asidin vücuttaki, hem de şişkinliğin akciğerler üzerindeki etkisi ile hayvanlarda ani ölümler meydana gelmektedir.”

Doç. Dr. Onmaz, hayvan sahiplerine hasat dönemlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulunurken, “Hayvanların kontrolsüz ve aşırı miktarda yumru bitkiler ile beslenmesi çok tehlikeli olmaktadır. Hayati önem taşıdığından hayvan sahiplerinin bu gibi vakalarla karşılaştıklarında acil olarak hayvan hastanelerine başvurmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.