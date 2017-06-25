Kayseri protokolü bayramlaştı

Kayseri protokolü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törende bayramlaştı. Törende konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, bayramlarda hoşgörünün ön plana çıktığını söyledi. Kamçı, “Bildiğiniz gibi bayramlar kırgınlıkların ve dargınlıkların giderildiği, hoşgörünün ön plana çıktığı günlerdir. Bizim 2 dini bayramımız var ve bunlardan biri olan Ramazan bayramımızı kutluyoruz. İnşallah sağlık içerisinde Kurban Bayramını da kutlarız. Bayram dolayısıyla insanlarımızın arasındaki hoşgörünün, güzelliklerin yaygınlaşmasını diliyorum. Ülkemizin dışında da bugün çok zor günler geçiren din kardeşlerimiz var. Temennimiz tüm insanlığın huzur ve güven içerisinde dünyanın yaşanılabilir daha güzel olması temennileriyle hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Bayram dolayısıyla trafik tedbirlerinin artırıldığını kaydeden Vali Kamçı, “Amacımız vatandaşlarımızın güven içerisinde memleketlerine varabilmeleridir. Biz Kayseri olarak tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Bayram dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Temennimiz tüm ülkede ciddi bir aksaklığımızın olmamasıdır. İçişleri Bakanlığımızın geniş çaplı bir genelgesi ve emirleri oldu. Bu emirler doğrultusunda tüm illerde güvenlik tedbirleri alındı. Polisimiz görev başında ama yine de istenmeyen kazalar olmaktadır. Temennimiz vatandaşlarımızın bayramı kazasız belasız geçirmesidir” ifadelerini kullandı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Allah bize nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Bütün sevdiklerimizle beraber, kendilerine minnet ve şükranla andığımız şehitlerimiz başta olmak üzere, onların aileleri ve bütün gazilerimizin de bayramlarını tebrik ediyoruz. Ülkemizin ilerlemesine ve büyümesine canlarıyla ve kanlarıyla katkı koymuş olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İslam dünyası üzerinde ki karabulutların biran önce kalkması, hem maddi hem de manevi olarak çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Hükümetimizin yaptığı bu çalışmalarla bunu da sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Kayseri’nin şehitler şehri olduğunu söyleyerek, “Terörle mücadelede çok şehidimiz ve gazimiz oldu. Ben buradan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun. Gazilerimize ve yaralılarımıza da Allah’tan şifa diliyorum. Allah’tan bir daha böyle şeyleri yaşatmamasını ve ileride ki günlerde çok daha aydınlık günleri bize nasip etmesini diliyorum” dedi.

Vali Süleyman Kamçı ve beraberindeki heyet daha sonra Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesini ziyaret ederek, başkan Yılmaz Üçkan ile görüştü. Burada konuşan Vali Kamçı, kamu kurum ve kuruluşları olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olduğunu belirtti. Kamçı, “Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri olarak şehit ve gazilerimize gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Mutlaka eksiklerimiz olabilir. Devletimiz, şehit ve gazilerimize gerektiği gibi yaşamak için imkanları sunuyor. Gerekli maddi ve manevi desteği sağlıyor. Bizler sadece aracıyız. Bu aracılığımızı eksiksiz yapabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Protokol daha sonra Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne geçerek İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve polislerin bayramını kutladı.