Kayseri ve bölgenin en büyük camii açılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışanların dini vecibelerini yerine geçirmeleri amacıyla Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diye nitelendirdiği Selimiye Camii’nden esinlenilerek projelendirilen caminin inşaat çalışmaları 23.11.2013 tarihinde başladı.

Kayserinin en büyük, ülke genelinde ise diğer büyük camiler arasında ön sıralarda yer alan camiinin ismi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun kararı ile ‘Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii’ olarak belirlenen cami, yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yapımına, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği’nin de destek olduğu Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii 10 bin kişi kapasiteli olarak planlandı.

Caminin en önemli özelliklerinden birinin, birçok basamak yerine 3 basamaklı olması. Camiye bir ön ana giriş, iki yan girişle toplam 3 giriş bulunuyor. Kapılar çivisiz tamamı geçmeli sistem el oyması kündekari ahşap tekniği kullanıldı. Caminin dış cephe kaplaması beyaz limra taşı olup kubbe kaplamasında kurşun malzeme kullanıldı.

Selimiye Camii’nden örnek alınan unsurların başında ‘Mukarnas’ çalışmaları birebir aynı modellenmiştir. Üçgen oyma ve kurşun ses akustiğine katkı sağlıyor.

Mihrabın cami içinden çıkıntısı aynı Selimiye Camii’nde olduğu gibi Mimar Sinan’ın Selimiye’deki düşüncesine benzer, ‘Mihrab sofası’ olarak kıble duvarında çıkıntı yapıldı.

333 adet penceresi olan camının doğal ışık alması sağlandı. Halıları makine halısı olup 3 atkılı wilton dokuma, yün ve akrilik karışımı, 14 milimetre kalınlığında özel dokuma anti bakteriyel özellikte.

Ses sistemi camının iç hacmı akustiği, ses değerleri ve yansımaları ölçülerek, özel bilgisayar programları ile ses akışı noktaları planlandı.

Avizelerin taşıyıcı halatları ince olup, ana kubbeden çoklu asma sistemi ile asıldı. Bu sistemin amacı kubbenin görüntüsünü halatlarla kapatmamaktır. Pirinç malzemeden olup kandil lamba sistemi kullanılmıştır.

Cami üzerinde yer alan özel aydınlatmalar ve diğer aydınlatmaların hepsi güneş ışığıdır. Toplam 1000 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Caminin ön açık avlusu toplam 3 bin metrekare olup, bazalt taş kaplamanı, namaz kılınabilir bir zemin hazırlanmıştır. Medine-i Münevvere’deki gibi 12 adet palmiye şemsiye gölgelik sistemi için altyapı çalışmaları hazırlandı.

Camide su kaynaklı ısı pompası kullanılarak döşemeden ısıtma ve serinletme yapılacak olup, bu iş için yaklaşık 23 bin metre PEX-A oksijen bariyerli boru ve yaklaşım 3 bin 500 merekare yalıtım levhası kullanıldı.

Ön ana giriş kapısı cami ön görüntüsü kapatmamak için özellikle peyzaj malzemesi olarak bodur bitkiler ile güller kullanıldı.

Cami çevresinde genellikle yöresel iklimsel peyzaj malzemeleri düşünüldü. Çam, ıhlamur, sedir çamı, nazı çamı kullanıldı.