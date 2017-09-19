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19 Eylül 2017 09:10

Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Sayısı 8 Oldu

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısına bir yenisinin daha eklendiği ve toplam sayının sekiz olduğunu açıkladı.

Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Sayısı 8 Oldu

19 Eylül 2017 09:10



Yılsonu hedeflerinin en az 15 olduğunu hatırlatan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Bizim hedefimiz Kayseri olarak yılsonu itibariyle en az 15’e Ar-Ge merkezine ulaşmak ama bizim en az 45-50 tane bulmamız lazım. İlk 1000’de ki şirketimiz 32 tane ve bunlardan şuan da 3 ya da 4 tanesi almış durumda. Diğerleri ilk 1000’de olmayan şirketler. İlk 1000’de olmayan şirketlerimiz Ar-Ge merkezi olduklarına göre İSO’da sıralamaya giren şirketlerimizin rahatlıkla Ar-Ge merkezi olabileceklerini düşünüyorum” dedi.



Ar-Ge merkezi olmanın vergi muafiyetleri ve teşvikler başta olmak üzere birçok avantajları olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Bu konuda üyelerimize yönelik tanıtım toplantıları düzenledik, seminerler yaptık ve her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Profesyonel bir firma ile anlaştık. Üyelerimizi ziyaret ederek bu işin önemini anlatıyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan üyelerimiz lütfen bizi arasınlar. Firmalarınıza giderek bu işi anlatabiliriz. Üyelerimizin yaptığı işleri hepimiz biliyoruz. Burada birçok firmamız rahatlıkla Ar-Ge merkezi olabilir. Sanayicilerimiz firmalarının geleceği açısından lütfen bu işe ağırlık göstersinler” diye konuştu.



Ülkemizin gelişip kalkınması ve dış ticaret açığının azaltılmasının bir yolunun da inovatif ve teknolojik ürünler üretip ihraç etmekten geçtiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, nitelikli ürünlerin üretilebilmesi için ise firmaların Ar-Ge’ye ciddi önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.



Başkan Büyüksimitci, Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmaları da şu şekilde sıraladı; Aspilsan Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Boytaş Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Hasçelik Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Küçükler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Merkez Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Başyazıcıoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş




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