Kayseri’de Gaziler Günü Kutlaması yapıldı

Gaziler Günü Kutlaması Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen çelenk töreni ile başladı. Törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, çok sayıda gazi ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı yaptı. Başkan Osman Balcı, “Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 96 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinde hezimete uğratılmış ve bir yıl sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Savaşında seyrini değiştirerek, bugünün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Meydan Muharebesinin muzaffer başkomutanı Mustafa Kemal’e, zaferin anısına 19 Eylül 1912’de mareşal rütbesi ve gazi unvanı tevci edilmiştir. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül, aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de kuruluş günüdür” dedi.

İstiklal Savaşında da, 15 Temmuz’da da

Gazilerin, geçmişte yapılan savaşlarda olduğu kadar, geçen yıl meydana gelen hain darbe teşebbüsünde de vatan için hazır bulunduğunu kaydeden Başkan Osman Balcı, “İstiklal Savaşında, Kore Savaşında, Kıbrıs Barış Harekatı Savaşında ve günümüzde de vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmişlerdir. 15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin tüm kademelerinde yuvalanan millet ve cumhuriyet düşmanları darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu darbe teşebbüsünü, başta ordumuzun gerçek vatansever askerleri, emniyet teşkilatımızın ve asil milletimizin kahraman evlatları geçit vermemişlerdir” diyerek sözlerini tamamladı. Tören bir öğrencinin şiir okumasıyla sona erdi.

“Gazi ve şehitlerimize minnettarız”

Ardından aynı heyet Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Süleyman Kamçı, “Gazi ve şehitlerimize minnettarız. Onlar başımızın tacı. Şehit yakınları da başımızın tacı. Gazilerimiz de bu memleket, devlet uğruna, millet, bayrak uğruna organlarını kaybetmiş durumda. Bu anlamda onlara da minnettarız. Ölen gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Osman Balcı ise, “Bazıları bize ‘Siz ne yaptınız ki, öbürleri şehit oldu’ diyor. Ben de, ‘Hepimiz şehit olsaydık ne olacaktı, bu vatan kime teslim olacaktı o zaman’ diye cevap veriyorum kendilerine. Bir memleket şehitsiz ve gazisiz olmaz. Her memleket öyledir. Bizler ortalama 60 yaşın üzerinde gazileriz. Halen daha bu ülke ve bu bayrak için canımızı vermeye hazırız. Çünkü bu ülke, bu vatan bizim” ifadelerini kullandı.