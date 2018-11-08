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Kayserispor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 12.

haftasında oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçında Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk düdük çalacak.


Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor - Galatasray maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Hem Kayserispor hem de Galatasaray'ın deplasman maçlarını yöneten Öztürk bu sezon ilk kez Kayseri'ye gelecek. Ümit Öztürk geçmiş sezonlarda iki takımın birçok maçında görev yaptı. Ümit Öztürk bu sezon Kayserispor ve Galatasaray'ın 1'er maçını yönetti. İşte yönettiği o maçlar:



MKE Ankaragücü: 1-Galatasaray: 3


Fenerbahçe: 2- Kayserispor: 3

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