KAYSO’dan ’Sanayi Gecesi’

2017’de kötü senaryoları çizenler hiç şüpheniz olmasın 2018’de de utanacaklar" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından ‘Sanayi Gecesi’ne katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm olumsuzluklara rağmen 2017 yılında dünyayı kıskandıracak bir büyümenin yakalandığının altını çizdi. 2018 yılında da bu büyümenin devam edeceğini vurgulayan Tüfenkci, “Ülkemiz ekonomisi gerek iç gerekse dış yatırımcılara güven vermektedir. 2016’daki hain darbe girişimlerine rağmen o da yetmezmiş gibi ekonomik bir terörün altına imza atmaya ve bir takım şer odaklarıyla birlikte hareket etmelerine rağmen ayakta durdu ve 2017’de çok güçlü bir başlangıç yaptı. Güçlü bir şekilde de 2017’yi sonlandırıyoruz Allah’ın izniyle. Baktığımız zaman üçüncü çeyrekte Türkiye dünyayı kıskandıracak büyüme oranını yakaladı. Bazıları bunu sindiremese de, birileri rahatsız olsa da bu büyümeyi sadece bir sektörde değil iç ve dış ticaretiyle bir bütün olarak Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2017’de kötü senaryoları çizenler hiç şüpheniz olmasın 2018’de de utanacaklar. Önümüzdeki ay içerisinde açıklayacağımız ve devam eden tedbirlerle beraber enflasyonun da 2018’de tek rakamlara indiğini Allah’ın izniyle göreceksiniz. Bütün zorluklara rağmen Türkiye 2017 yılında 1 milyon 355 bin insanına ilave istihdam sağladı. Bu rakam az bir rakam değil. Son 7 yılın ortalamalarına baktığımızda Türkiye her yıl 1 milyon insanımıza iş sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemlerde de bu rakamların üzerinde istihdam sağlayacağız. Her yıl 1 milyonun üzerinde insanımız işgücüne katılıyor. Onun için yüzde 5’lerin üzerinde büyümeler yakalayarak bu insanlarımıza iş bulmak zorundayız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz birileri gibi yalanlar üzerine siyaset yapmayı değil cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talebesiyiz, inşallah yapamayacağımız sözleri bugüne kadar vermeyiz, bundan sonra da vermeyiz” ifadelerini kullandı.

“Korkmadan üretmeye, istihdam sağlamaya devam edin”

Sanayicilere ve işadamlarına seslenen Tüfenkci, Türkiye’nin büyümesinin sadece ülkede yaşayanlar için değil mazlum ve yakın coğrafya için de bir umut olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, “Sizler korkmadan, girişimcilik ruhunu yitirmeden üretmeye, istihdam sağlamaya, bu ülkeye katkı vermeye devam edin. Arkanızda istikrarlı bir hükümet, gerçekten irade ortaya koyan bir cumhurbaşkanı ve onunla uyum içerisinde çalışan bir hükümet var. Sizlerin bu çalışmalarınız Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi esasında sadece Türkiye’de yaşayanlar için bir mutluluk ve umut kaynağı değil, aynı zamanda dünyadaki mazlumlar ve yakın coğrafyamız için de bir umut taşıyor. En son Trump’un bomba gibi ortaya koymuş olduğu Kudüs’ün başkent ilan etmesine karşılık cumhurbaşkanımızın nasıl dünyanın vicdanını ayağa kaldırdığını gördünüz. Esasında bu Türkiye’nin gücüydü. Onun için sizlerin her bir katkınız değerlidir” dedi.

“İç Anadolu’daki iller yerli otomobil üretiminde birlik olursa bir adım öne çıkar”

Programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, yerli otomobilin birçok ilin üretim yeri olmak istediğini vurgulayarak İç Anadolu’daki illerin birlikte hareket ettiğinde bir adım öne çıkacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Tam 1 yıl önce cumhurbaşkanımıza özel sektör olarak bir söz verdik ve dünyada da ilki yaptık. Dedi ki cumhurbaşkanımız; ‘Özel sektör olarak sizden +1 istihdam istiyorum’. Bu salonu dolduran sizler ve Türkiye’deki sanayicilerimizle beraber cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda hep beraber ulaşma şansına kavuştuk ki Kayseri’den bir firmamız da en fazla istihdam sağlama noktasında ödülünü almayı hak etti. Bunu da sizler sağladınız, hepinizi kutluyorum. İstihdamı en fazla artıran ilk 10 içine il içine Kayserimiz girdi, bu yakışırdı zaten. Geçen sene 6 ay önce cumhurbaşkanımız bize bir vazife verdi, kamuoyunun önünde. ‘Türkiye’nin otomobiline ben 5 yıldır çağrı yapıyorum kimse çıkmıyor, ey odalar birliği başkanı bu işe başvuracaksın’ dedi. Ben de Türk özel sektörüne güvenip görevi aldık’ dedim. Allah’a çok şükür bugün 5 babayiğit çıktı. Bunların içinde hemşehriniz de var haberiniz olsun. Şimdi Kayseri diyor ki ‘Kayseri’de olsun’, Konya diyor ki ‘Konya’da olsun’, Bursa diyor ki ‘Bursa’da olsun’, Mersin diyor ki ‘Mersin’de olsun’, Kocaeli diyor ki ‘Kocaeli’nde olsun’, Zonguldak diyor ki ‘Zonguldak’da olsun’, Malatya’da istiyor. Bence yatırım yeri ile ilgili daha vakit var. Ama bölge olarak 1 elin nesi var 2 elin sesi var. Güçlerimizi birleştirelim ‘İç Anadolu Bölgesi’nden Mersin Limanı üzerinden dünyaya açılalım’ diyor Mehmet Büyüksimitçi. Diğer bölgelere göre avantajlı olmamız için birlikte hareket etmemiz lazım. İşte o zaman İç Anadolu bir adım öne çıkar. Eğer biz bunları yapabilirse İç Anadolu’daki illerimiz inşallah önümüzdeki sene karar verme noktasında avantajlı konuma geçebilirsiniz” diye konuştu.

“Gönlümüz indirimlerin kalıcı olmasından yanaydı ama 30 Eylül itibariyle sonuçlandı”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, 2017 yılında ekonominin canlanması için verilen desteklerden dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye teşekkürlerini ileterek desteklerin önümüzdeki yıl kalıcı olması gerektiğini söyledi. Büyüksimitçi, “2016 yılındaki hain darbe girişimiyle yavaşlayan ekonomimize 2017 yılında toparlanmamıza vesile olan tedbirlerin tamamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bağlı bulunduğu bakanlık olarak çok yoğun emeğinizin olduğunu biliyorum. Özellikle üretim reformu kanunu, TOBB nefes kredisi, KOSGEB destekleri, istihdam destekleri, +1 istihdam desteği, arabuluculuk kanunu, mobilyada yapılan KDV indirimi, beyaz eşyada yapılan ÖTV indirimi için teşekkür ediyorum. Kayserimizin ilk 2 sektörü mobilya ve elektrikli ev aletleri. Burada hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında büyüttük. Tabi gönlümüz bu indirimlerin kalıcı olmasından yanaydı ama 30 Eylül itibariyle sonuçlandı. İnşallah önümüzdeki yıl bunlar kalıcı hale gelirse biz Kayserili sanayiciler olarak müteşekkir olacağız ve bu farkı da yüzde 35 ila 40 civarında ciroda artış sağladık, bunun da devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca konutlarda yapılan KDV indirimi, Exim ve Merkez Bankası destekleri yapılanlardan bazı örnekler. Bunların altında hep sizin imzanızın olduğunu biliyoruz. Ekonomimizin 2017 yılında toparlanmasına vesile olan bu tedbirlerin ve bir kısmı devrim niteliğinde olan çalışmalardan dolayı başta cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gümrük ve Ticaret Bakanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Gece hakkında da bilgiler veren Büyüksimitçi, şehir olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Büyüksimitçi şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de İstanbul Sanayi Odası’nın üretimden net satışlarına göre ilk ve ikinci 500 sıralamasına giren Kayserili firmalarımız ihracat ve özel ödüller kategorisinde dereceye giren üyelerimize plaket takdimi yapacağız. Bu sene özel ödüllerimizi ar-ge ve tasarım merkezi olmuş üyelerimize vermeyi uygun gördük. Her ne kadar Kayseri’deki ar-ge merkezlerinin sayısı bizi tatmin etmese de gelecek yıl bu sayının en az 4 katına ulaşması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Kayseri’de sanayiciler olarak 3 organize sanayi bölgesi ve 1 serbest bölgede bin 700 civarında işletmemiz ile yaklaşık 4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. 150’den fazla ihracat yaparak 2017 yılını TÜİK verilerine göre 1,7 milyar dolar, yer almayan 300 milyon dolar serbest bölge ihracatı ile yaklaşık 2 milyar dolar civarında kapatmayı bekliyoruz. Kayseri olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”.

Geceye katılan protokol üyelerine hediyeler takdim edilirken, sanayicilere ise ödülleri verildi.