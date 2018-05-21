Kocasinan’da Turgutreis’e aile sağlık merkezi ve sosyal tesis

Turgutreis Mahallesi’nde inşai çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesislerin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sağlık anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi’ne yapılan toplamda bin 300 metrekare alana sahip sosyal tesis ile bin 800 metrekare alanı kapsayan Aile Sağlık Merkezi’nin, tamamlandığında bölgenin ivmesini değiştireceğini vurguladı. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetler yapıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha güzel ve daha iyi hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, “İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. İlçe sakinlerimizin sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Turgutreis Mahallesi’nde yaptığımız sosyal tesisi hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Bölge sakinlerine hizmet edecek olan tesisimizde sosyal mekanların yanı sıra Kocasinan Akademi’nin de hizmet verebileceği derslikler olacak. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sağlık alanında da belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince yapıyoruz. Sağlık Merkezimiz tamamlandığı zaman, komşu mahallelere de hizmet verecek. Şimdiden bölge sakinlerine, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.