Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 12:42

KTO Başkanı Gülsoy ’un "Sigorta Haftası" Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında kutlanan ve toplumda sigorta bilincini artırmaya yönelik düzenlenen “Sigorta Haftası” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KTO Başkanı Gülsoy ’un

28 Mayıs 2018 12:42


Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


“İlgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından görevlendirilmiş Odalara devredilmiştir. Sigorta Haftası, toplumda sigorta bilincinin artırılması ve sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sigortacılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı katkı yanında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin de bir göstergesidir.”


Başkan Ömer Gülsoy, “Ülkemizde sigortacılığın gelişmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli bir konudur. Çünkü sigorta, insanların birikimlerinin garantisidir. Sigortacılık ciddiyet ve güven gerektirmektedir. Bu yüzden toplumda sigorta bilincinin oluşturulması ve geleceğin bugünden yapılandırılması adına bu bilincin yeni nesillere çok iyi aktarılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedefleyen Sigorta Haftası’nın tüm sigortacılık faaliyeti gösteren üyelerimize, tüm sigortacılara ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç