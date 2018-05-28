KTO Başkanı Gülsoy ’un "Sigorta Haftası" Mesajı

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından görevlendirilmiş Odalara devredilmiştir. Sigorta Haftası, toplumda sigorta bilincinin artırılması ve sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sigortacılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı katkı yanında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin de bir göstergesidir.”

Başkan Ömer Gülsoy, “Ülkemizde sigortacılığın gelişmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli bir konudur. Çünkü sigorta, insanların birikimlerinin garantisidir. Sigortacılık ciddiyet ve güven gerektirmektedir. Bu yüzden toplumda sigorta bilincinin oluşturulması ve geleceğin bugünden yapılandırılması adına bu bilincin yeni nesillere çok iyi aktarılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedefleyen Sigorta Haftası’nın tüm sigortacılık faaliyeti gösteren üyelerimize, tüm sigortacılara ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.