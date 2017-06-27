Hiçyılmaz mesajında, “Toplumu, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı her türlü bağımlılık yapıcı madde ve nesnelerden korumak hepimizin ortak görevidir” dedi.

Hiçyılmaz, madde kullanımının gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin en başta gelen toplumsal sorunlarından birisi olduğunu vurgulayarak, “Yalnızca toplumsal ve sosyal boyutu ile kalmamakta, ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğu için, madde kullanımı aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak da karşımıza çıkmaktadır” dedi. Hiçyılmaz, “Madde kullanımındaki artışın insanlık için önemli bir tehdit oluşturması üzerine 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bir karar ile 26 Haziran ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele’ günü olarak kabul edilmiş ve bu günde değişik etkinlikler düzenlenerek toplumsal bilinçlenmenin sağlanması hedeflenmiştir. Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele Devletin tüm kurumlarının ve bütün sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve uyum içinde çalışarak başarı sağlayabilecekleri toplum açısından ciddi bir sorundur” diye konuştu. Hiçyılmaz, “Madde bağımlılığının birey ve toplum açısından oluşturduğu olumsuzluklar maddi ve manevi maliyeti yüksek bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Madde bağımlılığı bireye, aileye ve yakın sosyal çevreye çok ciddi olumsuzluklar yaşatmakta, bireyin toplumdan kopmasına ve soyutlanmasına neden olarak sosyal bir izolasyon meydana getirebilmektedir” ifadelerini kullandı. Başkan Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Toplumu, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı her türlü bağımlılık yapıcı madde ve nesnelerden korumak, kollamak hepimizin en başta gelen görevi olmalı ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli faktör ve korunma yolu, madde bağımlılığının yol açtığı fiziksel, ruhsal, toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak ve eğitimden geçmektedir.Eğitim ile toplumun bilinçlendirilmesi noktasında, Kayseri Ticaret Odası ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde,okullarımızda uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı seminerler, paneller ve eğitim programları düzenlenmesi ve daha fazla katkı sağlanmasında göreve hazırız.”