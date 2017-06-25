Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayram namazını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Hunat Camii’nde kıldı. Burada vatandaşlar ile sohbet eden Büyükkılıç, bayramların küskünlüklerin giderilmesine vesile olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, bayramların insan yaşamında ayrı bir yeri olduğunu ve bayram öncesi tatlı telaşı ve yorgunluğun bayram sabahı bir mutluluğa dönüştüğünü kaydetti.

Büyükkılıç, "Bayramların yaşantımızda ayrı bir yeri vardır. Çünkü birçok güzelliği beraberinde getirir. Bayramların özünde sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik ile mutluluk ve barış vardır. Bayramların özünü çocuklarınıza yaşatın. Bayramlar küskünlüklerin sona erdirilmesine vesiledir" dedi.

Bayramlarda insanların birbirlerini ziyareti devam ettiği süreci toplumda değer yargılarının korunduğunu, yerleşik toplum düzeninin çocuklara aktarılarak gelecek kuşakların birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildiğini, belirten Başkan Büyükkılıç, bayramların özüne uygun olarak yaşanması gerektiğini aksi halde bayramların birer tatil günleri olarak görüleceğini ve değerlendirileceğini bununda çok yanlış olacağını kaydetti.

Bayramların özünde hatırlanmak, hatırlamak ve hatırlatılmak olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Bayramlar dost ve akraba ziyareti ile başlar. Ancak özünde küskünlüklerin giderilmesine vesile olur. Dostlar hatırlanır, çocuklar sevindirilir, yaşlıların gönlü alınır, düşkünlere yardım eli uzatılır. Bu anlamda bayramlar birey ve toplum için önemli günlerdir Türk Milletinin ve İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramlarını en içten duygular ile kutlar, nice bayramları sevdikleri ile beraber huzur ve sıhhat içerisinde geçirmelerini niyaz ederim."