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24 Kasım 2017 17:20

Meysu Outlet’ te Alışveriş Hem Lezzetli Hem Eğlenceli

Meysu Outlet’te Harca Kazan Kampanyası başlıyor.

Meysu Outlet’ te Alışveriş Hem Lezzetli Hem Eğlenceli

24 Kasım 2017 17:20


Kampanyalarıyla alışverişleri gerçek bir keyfe dönüştüren Meysu Outlet’ te kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında, aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerimiz, Atlantis Eğlence Merkezi’nden 35 TL değerinde eğlence çeki, Outlet Garage’dan araç yıkama çeki ya da Usta Dönerci, Popeyes ve Burger King indirimli yemek çeklerinden her hangi birini anında kazanıyor.


Stoklarla sınırlı olan kampanyada, danışma bankosuna fiş ya da faturaları ile gelen tüm müşterilerimiz kampanya çeklerinden birine sahip olacaklar.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.




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