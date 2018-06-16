Özhaseki: "Cumhur ittifakının gönülleri ve amacı bir”

KTO’da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve oda üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Burada KTO üyeleri ile teker teker bayramlaşan Bakan Özhaseki, MHP Kayseri milletvekilleri adayları ile bir süre sohbet etti.

Ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu Ramazan bayramının Türk İslam aleminin üzerindeki karabulutların dağılmasına, Müslüman din kardeşlerimizin ve zalim altında ezilenlerin kurtuluşuna vesile olmasına, tüm şer odaklarının da yok olmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzde bir seçim var. Bu seçiminde ülkemize hayırlar getirmesini, vatan ve millet sevdalısı, Allah’tan korkan, bu vatan ve millet için çalışacak kadroların seçilmesini, istikrar ve güveninin devam etmesini diliyorum. Allah hayırlısını versin. Bu seçim gerçekten kritik bir seçim. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Bizim gönüllerimiz ve amacımız bir. Hepimizin istediği bu milletin dirliği, birliği, iyiliği ve Türk milletinin yücelmesidir. Ayrı partilerde olmamıza rağmen yan yana gelmemizin de bir sebebi var. O da özellikle son birkaç yıl içerisinde ortaya çıkan olayla ilgilidir. Belki 40-50 yıl öncesinde başlayan demokrasinin nimetlerinden istifade ederek, adeta su gibi her delikten akarak ve son 2-3 yıl içerisinde gerçek yüzünü gördüğümüz yurtdışından beslemeli terör örgütlerinin bu ülkenin başına açtığı bir felaket söz konusudur. Hepimizin içini yakıyor. Bir FETÖ olayı, hepimiz biliyoruz. Kibar kibar geldiler, ‘Biz hizmet eriyiz’ dediler ama gerçek yüzlerini 15 Temmuz’da gördük. Nereye bağlı olduklarını anladık. Yurtdışından bunlara gelen emirlerin ne olduğunu, bu milletin üzerinde nasıl büyük bir hesap yaptıklarını gördük. Yeni çıktı ortaya. PKK zaten vardı ama çukur kazıp bu ülkenin geleceğini tehdit edip, bu ülkeyi bölme içerisinde olduğunu da gördük. Sonrada IŞİD diye bir proje örgüt çıkarıp Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynamaya kalktılar. Bu durumu çok iyi gören bir tarafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta çok değerli genel başkanımız Devlet Bahçeli bey vatan millet kaygısı dışında ne varsa bertaraf ederek bir araya geldiler. ‘Bismillah’ diyerek yola çıktılar. Bizde amaç uğrunda gayret ediyor, uğraşıyoruz. Allah bu ülkeye kötü gün göstermesin. Kötülere de fırsat vermesin” diye konuştu.