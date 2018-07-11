Sedat Kılınç İnşaat görme engelli Caner’e umut oldu

Doğuştan Tip 1 diyabet hastası olduğu için, göz sinirleri solukluğu hastalığı olan ve her geçen gün görme kaybı yaşayan Caner Uğuş, Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümünde tüm engellerine rağmen eğitimine devam ediyor. Uğuş, inşaat işçisi babasının her akşam kendisine okuduğu kitaplarla derslerine hazırlanıyor. Görme engeline rağmen başarılı olan Uğuş’un bu azmine işadamı Sedat Kılınç destek oldu ve Caner Uğuş’a taşınabilir bilgisayar hediye etti.

“İşadamı olarak görevimiz azimli gençlerimizi desteklemek”

Bundan sonra tüm eğitim ihtiyaçlarında Caner Uğuş’a destek olacağını dile getiren Sedat Kılınç, “Caner kardeşimiz hem başarılı hem çok zeki bir kardeşimiz. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümünde okuyor. İnşallah gelecekteki hedefi de öğretim üyesi olup ülkemize faydalı bir birey olmak. Biz de işadamı olarak tabi ki kardeşlerimizi destekleme durumundayız. Birçok sosyal sorumluluk projesine destek oluyoruz ama Caner kardeşimizi desteklemek bizim görevimiz. Caner de inşallah okulunu dereceyle bitirip ileride öğretim üyesi olarak ülkesine hizmet verecek, birçok öğrenciyi de o yetiştirecek. Gençlerimiz geleceğimizin mimarları, geleceğimizi onlar inşa edecekler. İleride belki ülkemizi yönetecekler; birçok alanda ülkemizi geliştirecekler, ülkemize katkı sağlayacaklar. Biz de acizane işadamları olarak elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Caner’e teşekkür ediyorum, onu tanımaktan mutluluk duydum. İnşallah hedeflerine ulaşır” diye konuştu.

Sedat Kılınç’a teşekkür eden Caner Uğuş ise, “Bir takım zorluklar çekiyoruz ama Sedat Bey gibi hayırseverler olduğu sürece işimiz kolaylaşıyor. Engellilere, öğrencilere olan destekleriyle okumamız daha da kolaylaşıyor. Ben bu yüzden bütün hayırseverlere, özellikle Sedat Bey’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.