Talas Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Bu kapsamda 420 bin TL değerindeki 3 yerli kamyonet belediye bünyesinde hizmete sunuldu.

Yerli araç kullanımını her zaman desteklediklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Uzun zamandır Talas Belediyesi’nin alt yapısına yatırımlar yapıyoruz. Belediyenin giderlerini karşılamak için güneş enerji santrali kurmuştuk. 30 yıl boyunca Talas’a hizmet edecek bir yatırım oldu. Kamyonlar, kamyonetler, iş makineleri olmak üzere demirbaş olarak gerekli olan tüm araç ve gereçleri belediyemize kazandırıyoruz. Önümüzdeki uzun yıllar bu araçlar Talas’a hizmet edecek.” dedi.

Belediye önünde tanıtımı yapılan araçları inceleyen ve test sürüşünü de yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“Aldığımız ürünlerin yerli üretimler olmasına özen gösteriyoruz. Yerli Otokar firmasından 3 tane kamyonet aldık. Kayseri’de ilk defa kullanılacak. Yerli araçlar Talasımıza hayırlı olsun. İnşallah yerli araçlarla ülkemiz kalkınmaya devam edecek. Bizde yerli üretimi desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin önü açık. İnşallah 2023’e hızla ilerliyoruz. Emeği geçen otomobil firmasına teşekkür ediyorum.”

Firma Sahibi Metin Köseoğlu, “Başkanımız her zaman olduğu gibi yerli araçları tercih ediyor. Ülke ekonomisini de katkıda bulunmuş oluyor. Bugün 3 kamyonetimizi belediyemize teslim ettik. Yerli üretime katkılarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.