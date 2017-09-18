Tekden Eğitim Kurumlarında İlk Dersi Kemal Tekden Verdi

Törenlere katılan 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, verdiği ilk derste, "Bu ülkenin daha da güçlenmesi daha da büyük bir ülke olması gerekli ve şarttır" dedi.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte Tekden Lisesi, Tekden Ortaokulu ve Tekden ilköğretim Okulu’nda tören düzenlendi. Törenlere katılan 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Bir hadis duymuştum ve çok etkilenmiştim. İnanamamıştım yani böyle bir şey olamaz diye. Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız. Hadis-i kutsi biliyorsunuz ki Allah tarafından peygambere gönderilen sözlerdir, vahiylerdir. Allah’ın ahlakı ile nasıl ahlaklanılır ? Haşa dedim kendi kendime ama sonra gördüm ki bu esmaül Hüsnalar var. Allah’ın 99 ismi veya daha fazla. Bu isimlerin bir kısmı insanlar içindir aynı zamanda. Allah da mutlaktır, mesela Allah’în ismi sonsuzdur" dedi.

Kemal Tekden, "Allah seven ve sevilendir. İnsanlarla olabilir, işte işin püf noktası da buradadır. Esmaül Hüsnaları öğrenin ona göre dua edin ve bakın nasıl kavim görecek dualarınız. İşte işin özü nerde biliyor musunuz? İnsan ilişkilerinde ve büyük işlerde başarı göstermekte ve hayatta başarılı olmakta ki mana burada yatıyor. ‘Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız.’ Özellikle vedut , hepinizin seven ve sevilen olmanız gerekiyor. Ben kendime söylüyorum bunu aslında hep. Size söylüyormuşum gibi yapıyorum ama aslında kendime söylüyorum. Ben herkes tarafından sevilmek, güzel ve doğru insanları sevmek istiyorum. Böylece Allahın ahlakı ile ahlanklanma çerçevesinde.

Hepimiz doğduğumuzda ağlıyorduk, neden diye sorduğumda hemen cevaplar geliyor işte çocuğun anne karnında akciğerlerinin sönmüş bir bavul gibi olduğu doğar doğmaz onun şişmesi karşılığında içinin oksijen ile yanması sonucu böyle bir ağlama olduğu tıbben söyleniyor. O kadar rahat bir ortamda iken niye ben bu hain dünyaya geldim diye de bir felsefi boyutu var bu işin. Ama öyle değil. Olaya dinanizim açısından bakmamız lazım. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Eğer inanıyorsanız üstüne düşün. Allah emrediyor bunu. Eğer inanıyorsanız bu dünyada da öbür dünya da da zaten yolunuz açık demektir. Büyük adam olursunuz, başarı içerisinde olursunuz. Gerçek başarı budur iki dünyada da insanların kalbine girmek. İki dünyada da eser bırakmak

Sizlerin aileleriniz en iyi şekilde yetişmesiniz ve insanlığın faydasına insanlar olmanız için uğraşıyorlar.İşte bunları gerçekleştirdiğimiz zaman ölümsüz olursunuz. Bu dünya da isminiz devamlı zikredilir öbür dünyada da el sütünde tutulursunuz. Sonsuz bir dünya olduğunu düşünmeyin asla. Biz Tekden eğitim kurumları olarak bu gayret içerisindeyiz. Sizin hem akademik başarınızın yükselmesi hem de en üstün ahlak sahibi, karakter sahibi olmanız daima zirvede olmanız, dolayısı ile de hem sizin dua almanız hem de bizim dualar getirmemiz için uğraşıyoruz. Menfaatçiliğimiz bu" diye konuştu.

Tekden Lisesi’nde verilen ilk derste konuşan Kemal Tekden, "2017-2018 Eğitim Öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Kendi okullarımızda bugün açılışı yaptık. İlk dersi bana verdirttiler. Gerçek başarı nedir üzerine bir konuşma yaptım. Okullarımız çok büyük başarılar elde etmişlerdir. Türkiye’de başarıyı elde eden bir lise yoktur. İlk 100’ üniversite sınavlarında 6 öğrenci girdirdik. Bu kadar başarılı bir okul ile daha da beklentimiz artıyor. Gayemiz bütün Türk gençlerinin çok üstün seviyede çağa uygun ama kendi değerlerini kaybetmeden yetişmeleridir. Bunun için bütün eğitim camiası üstün gayret gösterecek. Bu eğitim camiamızı da, Türk Milli Eğitim Camiamızı da tebrik ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah yeni öğretim yılı kazasız belasız ve başarılarla sonuçlanır. Geleceğin büyük insanlarını çıkarma yönünde büyük çabalar sarf edilir diye arzu ediyorum.

Tabi ki akademik başarı çok önemlidir. Bunun için gayret gösteriliyor, fakat akademik başarının ötesinde gerçek adam gibi adamlar olmaları, bilgi şahsiyetleri olmaları bu ülkeye hizmet eden hür düşünceli daima insanlık için tüm milletimiz için çalışan insanlar olmayı hedeflemeliler. Eğer böyle yaparlarsa zaten çevreden çok büyük bir takdir göreceklerdir. Bu ülkenin daha da güçlenmesi daha da büyük bir ülke olması gerekli ve şarttır. Çevresinde ailelerine de eğitimcilere de teşekkür ederek başlamalılardır. Bütün bunların ötesinde Allah’tan yardım dilemelilerdir" dedi.

Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan ise yaptığı konuşmasında, "Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafya da nice savaşlar nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Her defasında vatanımıza sahip çıktık. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşini özgürlük mücadelemizin son ateşi olarak düşündük. Aradan geçen yüzyıla rağmen barış içerisinde yaşadığımız ülkemizde, hiç beklemediğimiz bir yerden hain saldırılara uğradık. Kurtuluş Savaşında Nene Hatunu, Maraş da Sütçü İmamı, İzmir’i işgal edenlere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar bu hain saldırılara karşı duran nice yiğitler ve kahramanlar yetiştirmiştir. 15 Temmuz gecesi hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. O gece elleri silahlı karanlık adamlar her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parkları, okul önleri kesilmiş harami gibiydiler. Bütün dünya yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu. Ülkemiz o karanlık günleri geride bıraktı. Allah’a hamdolsun. Sizler de bu ihaneti hatırlayarak büyüyün. Çünkü hatırlamak ayakta kalmaktır, sevmektir ve mücadele etmektir. Çünkü hatırlamak vatanı savunurken tüm varlığı ile orda olmaktır. Bizler de sizlere bu hain geceyi unutturmayacağız.

Bilgi kitaptan insana geçer. Yetenek insandan insana geçer. Yeteneği verecek eğitim liderlerini bulmak ve onlara çocuklarımızı emanet etmek gerekir. İşte böyle eğitim sevdalısı bir kadroya öğrenme arkadaşlarımızı emanet ettik. Duygusal zekası güçlü bilgiyi kullanarak doğru yolda ilerleyen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Öğrencinin gönlüne dokunarak zihnine bilgiyi sevgi ile ilmik ilmik işleyen bu eğitim kadromuz öğrenme arkadaşlarımızı ülkesine dünyaya örnek bireyler yetiştirmek istiyoruz. Anne baba olarak evde ki iletişimimiz çok önemlidir. Eğitim liderlerimizle iletişimimiz etkin ve etkili olmalıdır. Özgür ve özgün bireyleri ülkemize kazandırmak bizleri mutlu etmektedir. Sesi gür ve vicdanı hür bireylerle geleceğe yön verecek şahsiyetler yetiştirmek için alın terimiz ve akıl terimizi aşkla beslemektedir" diye konuştu.