“Türkiye ekonomik savaştan başarıyla çıkacak”

Son günlerdeki döviz kuru yükselişinin suni olduğunu belirten Arslantaş, Türkiye’nin son 3 yıldan bu yana ciddi bir ekonomik savaşa itildiğini ifade etti. Söz konusu ekonomik savaşın askeri ve ekonomik boyutları olduğunu belirten Arslantaş, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu ve dış güçlere karşı verdiği mücadele ortadadır. Bu durum içerisinde diz çöktürmek için en son çare olarak da ekonomik darbeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta meydana gelen dövizdeki artışın nedeni de budur” dedi.

“15 Temmuz’dan sonraki ikinci darbe girişimi; döviz savaşı”

Döviz savaşını, 15 Temmuz’dan sonraki ikinci darbe girişimi olarak niteleyen Arslantaş, Türk milletinin birlik ve beraberlikle darbe girişimini bertaraf ettiğini dile getirdi. Bu aşamadan sonra yerli ve milli üretime daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Arslantaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerli ve milli üretime ağırlık verilmeli”

“Türk milleti şunu çok iyi anlamış durumdadır. Milli ve yerli olmak zorundayız. Milli ve yerli olmadığımız müddetçe her zaman dış mihrakların ekonomik tehditleriyle karşı karşıya kalacağız. Üretimde millileşmeliyiz. İhtiyaçlarımızı artık kendimiz çözmeliyiz. Karşılamadığımız müddetçe biz bu sıkıntıları her zaman yaşayacağız. Biz büyüyen, gelişen ve artık Batının medeniyeti denilen yapılara kafa tutan bir gücüz. Batı da bunun farkındadır. Bu tehlikeyi görüyor ve bir an evvel bu tehlikenin de çok geç olmadan intikamını almak istiyor. Biz artık güçlü bir Türkiye’yiz, büyük bir milletiz. Bundan sonra dünyada kurulacak olan her oyunda biz de varız.”

“Vatan yoksa OKİ İnşaat olmasa da olur”

Ülke ekonomisinin yeni yıl ile birlikte normale döneceğine inandığını dile getiren Arslantaş, iş insanlarının yatırım yapmaktan vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi. Arslantaş, “Bizler var olmuş, istihdam oluşturan firmalar haline gelmiş isek bu vatan sayesindedir. Bu ülke uğruna verilmiş şehitler var. İnsanların canlarını verdikleri bir yerde eğer bizlerin bu durumda fedakarlık yapması gerekiyorsa elbette yapacağız. Hem canımız hem malımız bu ülkeye feda olsun. Ekonomide lokomotif sektör inşaat sektörüdür. İster istemez döviz yükselişinin etkilerini gördük. Bir gemi yol alıyor, düz denizde de her gemi yol alır. Mühim olan güçlü bir gemi iseniz dalgalı denizler de yol alabilmenizdir. Bizler de bunun mücadelesini veriyoruz. Bayramdan sonra da ekonomide daha pozitif adımlar olacaktır. Kesinlikle yatırıma devam, yatırımda yapmak zorundayız. Devletimizin ve halkımızın yanında olmalıyız. Bizler istihdamı sağlamak zorundayız. Bu mücadele bu şekilde kazanılabilir. Korkunun da ecele faydası yoktur. Bir vatan ve bir toprak yok ise kusura bakmayın ÖKİ inşaat olmasa da olur” ifadelerini kullandı.