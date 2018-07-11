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11 Temmuz 2018 12:43

Yahyalı Belediyesi’nde yüz güldüren TİS

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Yahyalı Belediyesinde bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Yahyalı Belediyesi’nde yüz güldüren TİS

11 Temmuz 2018 12:43


Yahyalı Belediyesinde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Esat Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Gülseren, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ve belediye yetkilileri katıldı. Belediye Başkanlığında yapılan imza töreninde konuşma yapan Şube Başkanı Serhat Çelik yapılan sözleşmenin 3 yıl süre ile imzalandığını söyleyerek; “Toplu iş sözleşmemizde taban uygulamasına gidilmiştir. Ücretlere 1. yıl yüzde 25, ikinci ve üçüncü yıl yüzde 15’er oranında zam yapılacaktır. Sosyal haklarda artışlar ise birinci, ikinci ve üçüncü yıllar yüzde 20’şer oranında olacaktır. Belediye Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız zamlarda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’de gerçekleşen törende Hizmet-İş Sendikasının hizmet noktasında çalışanlara ve belediyeye her zaman olumlu adımlarla yaklaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti;


“Yıllardır Hizmet-İş Sendikasıyla gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmelerinde hem belediye tarafı hem de işçi kardeşlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Hizmet noktasında her zaman olumlu olan sendikamızı ve sendika başkanımızı bir kez daha kutluyorum. İmzaladığımız toplu iş sözleşmemiz de iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. Çalışan kardeşlerimiz aldıkları farkları aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.




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