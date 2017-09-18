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18 Eylül 2017 11:51

Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Ülkelerine Kurban Bayramı’nı geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeliden 24 bin 800’ü Türkiye’ye döndü.

Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

18 Eylül 2017 11:51


Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönüyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan bayramı ülkelerinde geçirmek için giden 53 bin 798 Suriyeliden 24 bin 800’ü Türkiye’ye döndü.


Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 15-30 Ağustos tarihleri arasında Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ile Suriye’nin çeşitli yerlerine yakınlarını ziyarete giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Türkiye’ye gelmek için Suriyeliler, Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor.


Dün akşam itibariyle 53 bin 798 Suriyeliden 24 bin 800’nün Türkiye’ye döndüğü bildirildi. Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği bildirildi.




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