Kilis’te Türk Halk müziği konseri

Nejat Uygun Anif Tiyatroda gerçekleştirilen Kilis Belediyesi tarafından organize edilen konsere, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, belediye birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Konserde TRT Ankara Radyosu sanatçıları protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından sanatçılara çiçek ve hediyeler verildi.