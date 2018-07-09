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09 Temmuz 2018 10:54

Ramazan bayramını ülkesinde geçiren 30 bin Suriyeli dönüş yaptı

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 30 bin Suriyeli Türkiye’ye dönerken, Suriyeliler 40 dereceyi aşan sıcakta dönmeye devam ediyor.

Ramazan bayramını ülkesinde geçiren 30 bin Suriyeli dönüş yaptı

09 Temmuz 2018 10:54


Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ediyor.


30 bin Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı


40 dereceyi aşan sıcağa aldırmayan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda gelerek sıraya giriyor. Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra Suriyeliler otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor. 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen, Suriyeliler, Türkiye’ye dönerken, Ülkelerinde Ramazan bayramını geçiren Suriyeliler, Türk yetkililere sundukları bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.




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