Sağlık personeline eğitim

İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi olarak Evlilik öncesi Danışmanlık, Gelişimsel kalça Displazisi ve Çocuk izlem ve Ergen Protokol konularında Dr. Burhan Subaşı, Ebe Zehra Doğan , Nazlı Ertural, Aysel Koç, Fatma Demirbaş, Sevgi Çaparuşağı, Emine Şahan tarafından verilen eğitim, Beşyüzevler Aile Sağlığı Merkezi eğitim salonunda düzenlendi.

Eğitime 5 doktor ve 4 ebe olmak üzere toplam 9 sağlık personeli katılırken, katılım belgeleri Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar tarafından takdim edildi.