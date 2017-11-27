Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Esar Kırkıl, Temel Eğitim Genel Müdürü Hasan Sami Genç, Ortaöğretim Genel Müdürü. Muammer Aksoy Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürü Ümit Dogan Din Öğretimi Genel Müdürü Suleyman Altuntaş, Proje Direktör Yardımcısı Taner Aşçı ile proje uzmanı Ömür Zorlu ve Suriyeli aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Kilis kendi nüfusundan fazla Suriyeli barındırmaktadır. Şu anda öğrencilerimizin yarıya yakını Suriyeli kardeşleriyle beraber eğitim öğretim görmekteler. Türk çocuklar nasıl eğitim alıyorsa, Suriyeli çocuklar da aynı oranda eğitim sistemimizden faydalanması, yarının Türkiye’sinde veya gittikleri zaman ülkelerinde orada kurucu isim olarak, hizmetlerine devam etmeleridir. Şunu söylemek istiyorum, ‘Türkiye’de öğrencilerimiz, ne kadar okullaşacaksa veya okullaşmış ise biz Suriyeli kardeşlerimizin de aynı nispette okullaşmasını ve hiçbir ferdimizin okul dışında kalmamasını arzu ediyoruz’ Bizim sizlerden beklentimiz hiçbir çocuğun okul dışında kalmamasıdır. Bizim kavuşamadığımız veya göremediğimiz biri varsa işte sizlerin destekleriyle onlarında mutlaka okullaşmalarını sağlamaktır” dedi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 81 bin öğrenci eğitim öğretim görüyor.

Kilis’te 55 bin öğrenci bulunduğunu bunların 23 binden fazlasının Suriyeli olduğunu ifade eden Alagöz, “Sizlerin akrabaları da bildiğiniz gibi, Azez’de, Çobanbey’de, Aktarin’de Soran’da, Dabık’ta, El Bab’da öğrenciler okumaktadırlar. Kısa adı Fırat Kalkanı Bölgesinde olan bu yerleşim birimlerinde 81 bin öğrenciye eğitim öğretim hizmetleri verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, oraları da bir gün görme imkanınız olacak. Bizim okullar gibi oralarda okullar inşa ediyoruz. Devletimiz, milletimiz adına şu anda biz Fırat Kalkanı Kilis bölgesi olarak, 3 bin 100 civarında öğretmenle eğitim öğretim gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

100 Suriyeli ailenin bilgilendirildiği toplantıda Bakanlık yetkilileri çocukların eğitimi konusunda Suriyeliler ile görüşme yaptı. Program soru cevap bölümünden sonra sona erdi.