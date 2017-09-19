Suriyelilerin bir kısmı dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Hareketi ile huzur ve güvenliğin sağlandığı ülkelerine kesin dönüş yapıyor. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gidiyor. Ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 50-200 arasında Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi.