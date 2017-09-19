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19 Eylül 2017 10:25

Suriyelilerin bir kısmı dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine dönüyor.

Suriyelilerin bir kısmı dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

19 Eylül 2017 10:25


7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Hareketi ile huzur ve güvenliğin sağlandığı ülkelerine kesin dönüş yapıyor. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gidiyor. Ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 50-200 arasında Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi.




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