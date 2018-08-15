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15 Ağustos 2018 13:38

Vali Tekinarslan Öncüpınar’da incelemelerde bulundu

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü sahasındaki yenilenme ve kapasite artırımı çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Tekinarslan Öncüpınar’da incelemelerde bulundu

15 Ağustos 2018 13:38


Yapılan çalışmaları inceleyen Vali Tekinarslan, gümrük sahasında yapılan çalışmalar hakkında Gümrük Müdürü Şevki Keskin’den bilgi aldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü tır sahasının yenilenmesi ve idari binaların bakım onarımını kapsayan tadilat işlemleri başlanıldığını ifade ederek, “ İnşaat kapsamında; mevcut tır sahası 60 bin metrekare beton zeminin yenilenmesi, 1350 metre ve 3 metre yüksekliğinde Beton istinat duvarı inşaası, 5 adet içerisinde 80 tonluk kantarında bulunduğu modern ve bütün gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde aynı ofisten ve araçtan inmeden yapılacağı tır giriş çıkış-yapımı peronlarının yapımı, yeni modern giriş ve çıkış kapıları, yeni araç arama hangarı ve mevcut idari bina, mescid ve ambarların bakım onarımı yapılmaktadır” dedi


Vali Tekinarslan, gümrük sahasının bitişiğindeki 35 bin metrekarelik alanın sınır ticaret merkezi olarak kullanılabilmesi için sahada dolgu çalışmaları yapılması talimatını verdi.


Vali Tekinarslan, Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler ile ayak üstü sohbet ettikten sonra personelden Suriyelilerin geçişleri hakkında bilgi aldı.




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